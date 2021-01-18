Генпрокуратура Беларуси инициирует международный розыск Павла Латушко

Генпрокуратура объявила дипломата, члена Координационного совета и главу Национального антикризисного управления Павла Латушко в международный розыск.

“Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Латушко Павла Павловича”, – говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры в понедельник.

Латушко обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса соответственно – ИФ).

“В отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – проинформировали в Генпрокуратуре.

Бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры Павел Латушко входит в состав Координационного совета, а также возглавляет Народное антикризисное управление.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 17 августа было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Основная труппа уволилась в знак солидарности и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на президентских выборах. Более 60 сотрудников театра остались без работы.

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