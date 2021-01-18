Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Немецкий производитель автомобильных масел Liqui Moly сообщил, что не будет финансово поддерживать чемпионат мира по хоккею, если тот пройдет в Минске.

«Нынешняя ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если комитет IIHF сохранит решение о проведении соревнований в Беларуси»,— говорится в сообщении компании.

Решение стать спонсором было принято Liqui Moly в 2017 году.

Ранее от поддержки спортивного мероприятия в Беларуси отказались представители бренда мужской косметики Nivea Men и автомобильного производителя Šcoda. Обе эти компании регулярно спонсируют ЧМ по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

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