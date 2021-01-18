Ермакова возглавила Белгазпромбанк

Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщается на сайте банка.

Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15 января также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления, пишет TUT.BY.

На должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова.

На должности заместителей председателя правления — Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.

Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк.

11 декабря 2020 года исполняющим обязанности председателя правления банка стала зампред Ирина Потапова. Новое правление было сформировано из действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка. В декабре источник, близкий к руководству банка, говорил, что кандидатура экс-главы Нацбанка Ермаковой не рассматривалась на позицию руководителя банка во многом из-за того, что «ее работа ассоциировалась бы с продолжением внешнего управления».

В связи с новым назначением Надежда Ермакова будет вынуждена, скорее всего, покинуть пост председателя совета директоров БСБ Банка.

Какая сейчас ситуация в банке

После прихода с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.

На 1 октября прибыль банка — 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.

По данным финансовой отчетности Белгазпромбанка на 1 ноября, один из нормативов ликвидности банка демонстрирует не самые лучшие показатели. Так, норматив чистого стабильного фондирования составляет 100,9% от нормативно установленного значения, то есть проходит по нижней планке. При этом минимальное значение норматива чистого стабильного фондирования в октябре составило 99% от норматива, а максимальное — 101,4%. Для сравнения: у Приорбанка этот показатель составил 142,8% и 148,3% соответственно (минимальное и максимальное значения), а у Беларусбанка — 107,7% и 111,2% соответственно (а на 1 ноября — 110,5%).

К слову, банк в январе-сентябре прошедшего года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение.

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