Беларусь резко опустилась в международном рейтинге безопасности

Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасности международной базы Numbeo.

В обновленном списке портала международного сопоставления она занимает 114 место из 135 стран, в то время как в 2020 году находилась на 16-м из 129-ти.

Беларусь в нынешнем рейтинге занимает наихудшее место в Европе.

Самой безопасной страной мира на начало 2021 года считается Катар, самой небезопасной — Венесуэла.

Основными причинами падения в рейтинге является отсутствие карантина из-за коронавируса и жестокое подавление протестов после выборов в августе прошлого года. Всего при подавлении протестов погибли не менее пяти человек, более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.

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