В Беларуси начинается вакцинация медработников от Covid, находящихся в зоне риска

Вакцинация от коронавируса медработников, находящихся в зоне риска, начинается в Беларуси, сообщили в министерстве здравоохранения страны в субботу.

“Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин “Спутник V” для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска”, – говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

“Прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 – доз для медработников республиканских учреждений”, – уточнили в ведомстве.

Там отметили, что “практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире”. “Минздрав распределил вакцину по регионам – в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны”, – проинформировали в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в минувшем году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины “Спутник V”.

“В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин “Спутник V”, а в канун Нового года – партия в 20 тыс. доз, российской вакцины “Спутник V”, – говорится в сообщении. Данная партия вакцины прошла контроль качества, подчеркнули в министерстве, уточнив, что исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.

“В первом квартале 2021 года потребность в вакцине “Спутник V” планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей”, – добавили в министерстве.

По данным Минздрава Беларуси на 16 января, в республике с начала эпидемии зарегистрировано 223 тыс. 537 человек с положительным тестом на коронавирус, скончались 1 тыс. 573 пациента. За последние сутки прирост составил 1933 и 9 случаев соответственно.

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