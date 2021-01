Šcoda, вслед за Nivea, отказалась быть спонсором ЧМ по хоккею в Минске

Компания Šcoda не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Информация об этом размещена в официальном твиттере компании.

«Мы поддерживали международный чемпионат по хоккею в течение 28 лет и гордились этим. Мы также уважаем права человека. Поэтому Šcoda откажется от партнёрства с Федерацией хоккея, если чемпионат пройдёт в Беларуси», — указано в сообщении Šcoda.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021