Биатлонисты сборной Беларуси подписали провластное письмо. Отказалась только одна спортсменка

На сайте Athletes.by под провластным письмом спортсменов появились новые подписи.

Среди подписавших письмо биатлонисты сборной Беларуси: Виктор Кривко, Антон Смольский, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Роман Елетнов, Никита Лобастов, сообщает Tribuna.

В списке подписантов отсутствует Анна Сола.

Между тем, Бочарников, Лобастов, Сабитова и сестры Кручинкины являются натурализованными россиянами.

Напомним, экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Скардино подписала свободное письмо спортсменов.

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