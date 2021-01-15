В МВД отреагировали на аудиозапись человека с голосом, похожим на голос Карпенкова

В МВД отреагировали на публикацию записи инициативой BYPOL на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова рассказывает о причинах смерти Александра Тарайковского, а также о чем шла речь на совещании у Александра Лукашенко, пишет TUT.BY.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, 15 января инициатива BYPOL опубликовала запись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает, что Александр Лукашенко не будет выдвигаться на следующий президентский срок, и о причинах гибели Александра Тарайковского. На ней также идет речь о создании лагеря «для особо острокопытных» (судя по всему, речь идет о наиболее активных протестующих — прим. TUT.BY), а также о будущих наградах.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



