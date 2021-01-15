В Минске отменяют несколько автобусных и троллейбусных маршрутов

В Минске отменяют или изменяют маршруты сразу нескольких автобусов и троллейбусов.

ТРОЛЛЕЙБУС №63 «Юго-Запад — Дружная» с 1 февраля будет ходить по будням только в часы пик (сейчас он ходит весь день, интервал в часы пик составляет 15–20 минут, в остальное время — полчаса).

ТРОЛЛЕЙБУС №62 «Уручье–2 – Уручье–4» с 1 февраля не будет ходить по будням. Если учесть, что с конца ноября этот троллейбус перестал ходить по выходным, то получается, что теперь маршрут отменяется совсем.

АВТОБУС-ЭКСПРЕСС №89Э «Уручье–2 – ТЦ Ждановичи» с 1 февраля не будет ходить по будням, а по выходным уменьшится число рейсов (сейчас по будням ходит раз в час, по выходным примерно каждые 25 минут).

АВОБУС №125 «Запад-3 – ТЦ Ждановичи» не будет больше ходить по выходным.

АВТОБУСЫ №180С «Серова – Красный Бор» и №198Э «Сокол – Гостиница Спутник» отменяются с 18 января (сейчас первый из них делает три рейса в день по будням, второй — один рейс в день по будням); автобус №187 «Брикета – Красный Бор» отменяется с 1 февраля (сейчас делает всего три рейса в день по будням).

Вместе с тем, появится новый автобусный маршрут: №112АС «Станция метро Автозаводская – Сокол». Он пойдет по Партизанскому проспекту, Смиловичскому тракту, трассе М1 и улице Киреева в прямом и обратном направлениях. Сейчас по похожему маршруту ходит автобус №112, но он идет не от станции метро «Автозаводская», а от одноименной диспетчерской станции, которая находится у станции метро «Могилевская», и в Соколе он оборачивается по улицам Киреева, Барамзиной, Березогорской.

Некоторые автобусы в Уручье с 1 февраля изменят свой маршрут.

Автобус №64 «Уручье–2 – Макаенка» от диспетчерской станции в Уручье пойдет по улице Академика Купревича и далее по маршруту (сейчас он делает крюк по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Программистов, Академика Купревича).

Автобус №145С «Уручье–2 – Тубдиспансер» от конечной в Уручье, наоборот, пойдет по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Программистов, Академика Купревича с выполнением остановок «Сосновый Бор», «Франциска Скорины» и далее по маршруту.

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