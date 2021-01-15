В Германии откроют “тюрьму” для нарушителей карантина

Министерство социальной политики подтвердило планы реконструкции здания в Дрездене. Там уже проходит реконструкция помещений для проживания.

В немецкой федеральной земле Саксония создадут национальное учреждение “принудительного размещения” для злостных нарушителей карантина. Об этом сообщает Bild в пятницу, 15 января.

Вскоре будет принято окончательное решение о том, где именно разместится новое учреждение. В частности, власти рассматривают здание центра приема беженцев в Дрездене на Штауффенбергалле, который был построен в 2017 году.

Министерство социальной политики подтвердило планы реконструкции этого здания. Там уже проходит реконструкция помещений для проживания.

“Процедура будет происходить поэтапно: предупреждение, штраф, судебный приказ”, – отметили в ведомстве.

Также указано, что весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг хотела сажать нарушителей карантина в психиатрические больницы. Но эти планы были отвергнуты.

11 января в Германии начался строгий карантин, который будет длиться минимум до конца января. Школьники учатся дистанционно. Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи.

Накануне в Германии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса. За день в стране скончались более 1,2 тысячи больных COVID-19. Общее число случаев коронавируса в Германии уже превысило 2 млн.

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