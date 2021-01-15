Сын Трампа просит Илона Маска создать замену Twitter

Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Илону Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец.

“Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и какие бы искренне поддержали это “, – написал Дональд Трамп-младший в Инстаграмм.

Он попросил Маска сделать это, чтобы “помочь спасти свободу слова”.

Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.

“Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США – ред) является арбитрами свободы”, – заявлял он ранее.

Напомним, 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский. После этого соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа “из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию”.

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