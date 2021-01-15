Россия выходит из Договора по открытому небу

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Фото из открытого источника
Фото из открытого источника

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ, сообщает ТАСС.

В ноябре США «под надуманным предлогом», как считает российский МИД, вышли из Договора по открытому небу, был нарушен баланс интересов других участников, а также нанесен ущерб действию документа, роль этого договора «была подорвана», говорится в заявлении ведомства.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», – пояснили свое решение в МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга: в соответствии с договором они могут проводить наблюдательные полеты над другими государствами, участвующими в соглашении, а также совершать фото- и видеосъемку.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из него своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения договора со стороны России. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из соглашения.

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