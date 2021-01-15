Рассказываем, что можно и нельзя делать при переохлаждении и обморожении

На ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное похолодание и предупреждают о морозах до -20 градусов и больше. Слуцкие медики рассказали «Кур’еру», что можно, а что нельзя делать при переохлаждении и как восстановить кровообращение при обморожении.

Больше всего подвержены замерзанию конечности, пальцы и лицо. Чтобы этого не допустить, лучше выбрать тёплую одежду из натуральных материалов, надеть шапку, а не капюшон, варежки, а не перчатки.

Если вы всё-таки задержались на холоде и чувствуете онемение в конечностях, нужно быстрее идти в тёплое помещение.

Для того, чтобы согреться:

сразу снимите с себя холодную или мокрую одежду, переоденьтесь в сухую и тёплую;

замёрзшие конечности погрузите в тёплую воду, начиная от 20 градусов, постепенно добавляя температуру до 40 градусов;

если отморозили лицо, помассируйте его чистыми руками, смоченными в спирте, до появления чувствительности;

укутайтесь в тёплое одеяло;

пейте горячие сладкие напитки (чай с мёдом, малиной, молоко, компот);

если есть повреждения на коже, то наложите сухую повязку и обратитесь за медицинской помощью.

Что не нужно делать, если замёрзли или обморозили лицо или конечности

1. Растираться снегом. Механическое повреждение и контакт с холодом способны лишь усугубить степень тяжести повреждений и привести к занесению инфекции.

2. Употреблять кофеиносодержащие напитки, алкоголь и курить. Эти напитки и сигареты расширяют сосуды, что ускоряет потерю тепла и создаёт иллюзию согревания.

3. Растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом, нагревать в горячей воде, над поверхностью отопительных приборов или открытым пламенем. Это связано с нарушением кровоснабжения тканей, которые разрушаются при влиянии высоких температур.

4. Растирать повреждённые участки тела жирами, маслами и другими веществами, что чаще всего наносит ещё больший вред.

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