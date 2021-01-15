Потерянное десятилетие

В преддверии очередного Всебелорусского хурала власти помалкивают о том, какие доходы мы, простые граждане, будем иметь в ближайшем будущем. А вот, помните, еще в 2010 году, когда искусственно накачиваемая средняя зарплата в Беларуси впервые взяла в декабре планку в 500 долларов (в эквиваленте), окрыленный этим событием Лукашенко пообещал белорусам, что в следующей пятилетке она достигнет 1000 долларов, а не за горами, мол, и зарплата в 1500 «зеленых».

После опустошительного валютно-финансового кризиса 2011 года власти уже заговорили не о 1000 долларах, а о 1000 белорусских рублей. Позже о валютном фетише «всем по пиццот» вспоминали все реже и реже. Почему – видно из данных таблицы, где отражена динамика номинальной среднемесячной зарплаты по Беларуси и средний размер назначенной пенсии в рублях и долларовом эквиваленте за 2010–2020 годы (данные 2020 года приняты по показателям ноября).

Номинальная среднемесячная зарплата и средний размер назначенных пенсий в Беларуси

Годы Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб. Среднегодовой курс доллара, руб./долл. Долларовый эквивалент зарплаты, долл. Средний размер назначенных пенсий, руб. Долларовый эквивалент пенсий, долл. 2010 1 217 313 2978 409 – – 2011 1 899 782 4624 410 – – 2012 3 676 083 8336 440 1885,5 226 2013 5 061 418 8876 570 2206,4 249 2014 6 052 367 10 216 592 2643,5 259 2015 6 714 997 15 864 423 2805,7 177 2016 722,7 1,99 363 297,0 149 2017 822,8 1,93 426 314,3 163 2018 971,4 2,04 476 381,2 186 2019 1 029,9 2,09 523 431,3 206 2020 (ноябрь) 1300 2,58 503 458,0 178

Примечание: данные до 2016 года приведены в неденоминированных рублях.

Зарплата перепрыгивала через 500-долларовую планку только в 2013–2014 годах и в последние два года. И не более. Максимальное ее долларовое значение отмечено в июле 2014 года – свыше 600 долларов. За последние 10 лет покупательная способность доллара снизилась на 10–20 процентов. Значит, белорусы за эти годы стали не богаче, а беднее. Потеряно зарплатное десятилетие.

С пенсиями (2012–2020 годы) дела обстояли и того хуже: еще в 2012 году ее долларовый эквивалент был 226 более полновесных «зеленых», а сегодня скатился до 178 условных единиц. В Беларуси пенсионерам, как и большинству других граждан, государство субсидирует услуги ЖКХ. Например, стоимость этих услуг для квартиры площадью 85 квадратных метров у нас составляет в среднем 45 долларов, а в Польше – 183 доллара. Но у поляков, как видим, и после оплаты коммуналки и большего подоходного налога еще остается достаточная сумма для жизни. Чего нет у многих белорусских пенсионеров, что видно из следующей таблицы.

Но на призыв Лукашенко о повышении зарплаты с энтузиазмом откликнулись наши соседи – поляки, литовцы и латыши. Из данных таблицы 2 следует, что эти страны к 2017 году уже выполнили и перевыполнили наказ белорусского вождя. По данным за 2019 год российская средняя зарплата на 47 процентов выше белорусской, латвийская – в 1,29 раза, польская – в 1,57 раза и литовская – в 1,77 раза. За эти годы существенно подтянулся этот показатель и в Украине – там средняя зарплата только на 19 процентов ниже белорусской при более дешевых ценах в стране.

Долларовый эквивалент среднемесячной зарплаты в странах-соседях Беларуси

Годы Украина Россия Латвия Литва Польша 2010 282,3 689,9 841,9 798,4 1089,5 2011 330,4 795,1 917,4 852,5 994,2 2012 378,7 856,2 876,8 805,8 1136,1 2013 408,6 933,9 952,3 879,4 1212,7 2014 292,7 846,2 1017,5 919,2 1077,9 2015 192,1 537,9 908,0 806,3 1000,0 2016 202,9 547,9 953,5 870,2 968,2 2017 267,1 670,7 1046,4 958,2 1227,4 2018 326,0 695,1 1184,7 1099,8 1219,4 2019 437,4 766,9 1197,3 1444,6 1342,6

Медианная зарплата в Беларуси, когда половина работающих имеют зарплату ниже медианы, а вторая – выше, на 27 процентов ниже средней. Это самая большая разница с 2013 года. Она говорит об усилении неравенства белорусов по зарплате. К примеру, двум третям работников крупных и средних предприятий была начислена зарплата ниже средней. Самая часто встречающаяся зарплата (модальная) составляет порядка 700 рублей. По данным статорганов, около 4 миллионов белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц. За чертой бедности оказалось 4,8 процента населения. Их располагаемые ресурсы меньше бюджета прожиточного минимума.

Естественно, самое зажиточное по белорусским меркам население живет в Минске. В ноябре 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1839 рублей. Есть и свои богачи: минские IT-специалисты получали в среднем 6000 рублей, работники горнодобывающей промышленности – 4761 рубль, воздушного транспорта – 2415 рублей, финансового и страхового секторов – 2041 рубль. Самая низкая зарплата, как всегда, у работников столичных библиотек, музеев, творческих людей – 857 рублей. Самой бедной остается Могилевская область, где начисленная зарплата работников составила 1065 рублей.

Вывод очевиден: уровень жизни белорусов за последние 10 лет остается в лучшем случае неизменным, в худшем – снижается. Страны-соседи, проведшие рыночные реформы, оставили нас в этом показателе далеко позади. После развала Советского Союза и социалистического лагеря, к примеру, стартовые условия той же польской экономики были в 1992 году существенно хуже белорусских. Сегодня тысячи белорусов ездят в Польшу не только на шопинг, но и на работу, и перебираются туда и в Литву на постоянное место жительства.

Чего же можно ожидать от очередного так называемого Всебелорусского схода? Он «автоматом» одобрит начертанные правительством Основные направления социально-экономического развития на следующую пятилетку, которые в очередной раз, я уверен, не будут выполнены. Экономика Беларуси серьезно больна. Подкармливать рабочих таких убыточных госпредприятий, как МАЗ, «Гомсельмаш», «Белшина» и многие другие, уже практически нечем. Рецепт тут один – новые выборы, обновление всех ветвей власти и поиск иных путей развития хозяйственного комплекса.

Публикация – из № 3 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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