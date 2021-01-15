Потерянное десятилетие

В преддверии очередного Всебелорусского хурала власти помалкивают о том, какие доходы мы, простые граждане, будем иметь в ближайшем будущем. А вот, помните, еще в 2010 году, когда искусственно накачиваемая средняя зарплата в Беларуси впервые взяла в декабре планку в 500 долларов (в эквиваленте), окрыленный этим событием Лукашенко пообещал белорусам, что в следующей пятилетке она достигнет 1000 долларов, а не за горами, мол, и зарплата в 1500 «зеленых».
После опустошительного валютно-финансового кризиса 2011 года власти уже заговорили не о 1000 долларах, а о 1000 белорусских рублей. Позже о валютном фетише «всем по пиццот» вспоминали все реже и реже. Почему – видно из данных таблицы, где отражена динамика номинальной среднемесячной зарплаты по Беларуси и средний размер назначенной пенсии в рублях и долларовом эквиваленте за 2010–2020 годы (данные 2020 года приняты по показателям ноября).
Номинальная среднемесячная зарплата и средний размер назначенных пенсий в Беларуси
|Годы
|Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб.
|Среднегодовой курс доллара, руб./долл.
|Долларовый эквивалент
зарплаты, долл.
|Средний размер назначенных пенсий, руб.
|Долларовый эквивалент пенсий, долл.
|2010
|1 217 313
|2978
|409
|–
|–
|2011
|1 899 782
|4624
|410
|–
|–
|2012
|3 676 083
|8336
|440
|1885,5
|226
|2013
|5 061 418
|8876
|570
|2206,4
|249
|2014
|6 052 367
|10 216
|592
|2643,5
|259
|2015
|6 714 997
|15 864
|423
|2805,7
|177
|2016
|722,7
|1,99
|363
|297,0
|149
|2017
|822,8
|1,93
|426
|314,3
|163
|2018
|971,4
|2,04
|476
|381,2
|186
|2019
|1 029,9
|2,09
|523
|431,3
|206
|2020 (ноябрь)
|1300
|2,58
|503
|458,0
|178
Примечание: данные до 2016 года приведены в неденоминированных рублях.
Зарплата перепрыгивала через 500-долларовую планку только в 2013–2014 годах и в последние два года. И не более. Максимальное ее долларовое значение отмечено в июле 2014 года – свыше 600 долларов. За последние 10 лет покупательная способность доллара снизилась на 10–20 процентов. Значит, белорусы за эти годы стали не богаче, а беднее. Потеряно зарплатное десятилетие.
С пенсиями (2012–2020 годы) дела обстояли и того хуже: еще в 2012 году ее долларовый эквивалент был 226 более полновесных «зеленых», а сегодня скатился до 178 условных единиц. В Беларуси пенсионерам, как и большинству других граждан, государство субсидирует услуги ЖКХ. Например, стоимость этих услуг для квартиры площадью 85 квадратных метров у нас составляет в среднем 45 долларов, а в Польше – 183 доллара. Но у поляков, как видим, и после оплаты коммуналки и большего подоходного налога еще остается достаточная сумма для жизни. Чего нет у многих белорусских пенсионеров, что видно из следующей таблицы.
Но на призыв Лукашенко о повышении зарплаты с энтузиазмом откликнулись наши соседи – поляки, литовцы и латыши. Из данных таблицы 2 следует, что эти страны к 2017 году уже выполнили и перевыполнили наказ белорусского вождя. По данным за 2019 год российская средняя зарплата на 47 процентов выше белорусской, латвийская – в 1,29 раза, польская – в 1,57 раза и литовская – в 1,77 раза. За эти годы существенно подтянулся этот показатель и в Украине – там средняя зарплата только на 19 процентов ниже белорусской при более дешевых ценах в стране.
Долларовый эквивалент среднемесячной зарплаты в странах-соседях Беларуси
|Годы
|Украина
|Россия
|Латвия
|Литва
|Польша
|2010
|282,3
|689,9
|841,9
|798,4
|1089,5
|2011
|330,4
|795,1
|917,4
|852,5
|994,2
|2012
|378,7
|856,2
|876,8
|805,8
|1136,1
|2013
|408,6
|933,9
|952,3
|879,4
|1212,7
|2014
|292,7
|846,2
|1017,5
|919,2
|1077,9
|2015
|192,1
|537,9
|908,0
|806,3
|1000,0
|2016
|202,9
|547,9
|953,5
|870,2
|968,2
|2017
|267,1
|670,7
|1046,4
|958,2
|1227,4
|2018
|326,0
|695,1
|1184,7
|1099,8
|1219,4
|2019
|437,4
|766,9
|1197,3
|1444,6
|1342,6
Медианная зарплата в Беларуси, когда половина работающих имеют зарплату ниже медианы, а вторая – выше, на 27 процентов ниже средней. Это самая большая разница с 2013 года. Она говорит об усилении неравенства белорусов по зарплате. К примеру, двум третям работников крупных и средних предприятий была начислена зарплата ниже средней. Самая часто встречающаяся зарплата (модальная) составляет порядка 700 рублей. По данным статорганов, около 4 миллионов белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц. За чертой бедности оказалось 4,8 процента населения. Их располагаемые ресурсы меньше бюджета прожиточного минимума.
Естественно, самое зажиточное по белорусским меркам население живет в Минске. В ноябре 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1839 рублей. Есть и свои богачи: минские IT-специалисты получали в среднем 6000 рублей, работники горнодобывающей промышленности – 4761 рубль, воздушного транспорта – 2415 рублей, финансового и страхового секторов – 2041 рубль. Самая низкая зарплата, как всегда, у работников столичных библиотек, музеев, творческих людей – 857 рублей. Самой бедной остается Могилевская область, где начисленная зарплата работников составила 1065 рублей.
Вывод очевиден: уровень жизни белорусов за последние 10 лет остается в лучшем случае неизменным, в худшем – снижается. Страны-соседи, проведшие рыночные реформы, оставили нас в этом показателе далеко позади. После развала Советского Союза и социалистического лагеря, к примеру, стартовые условия той же польской экономики были в 1992 году существенно хуже белорусских. Сегодня тысячи белорусов ездят в Польшу не только на шопинг, но и на работу, и перебираются туда и в Литву на постоянное место жительства.
Чего же можно ожидать от очередного так называемого Всебелорусского схода? Он «автоматом» одобрит начертанные правительством Основные направления социально-экономического развития на следующую пятилетку, которые в очередной раз, я уверен, не будут выполнены. Экономика Беларуси серьезно больна. Подкармливать рабочих таких убыточных госпредприятий, как МАЗ, «Гомсельмаш», «Белшина» и многие другие, уже практически нечем. Рецепт тут один – новые выборы, обновление всех ветвей власти и поиск иных путей развития хозяйственного комплекса.