Появилось первое национальное рейтинговое агентство

Нацбанк Беларуси аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств под номером 1 общество с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс». Соответствующее решение принято постановлением от 12 января 2021 года № 7, сообщил регулятор в пресс-релизе, пишет Belmir.by.

Нацбанком также согласована методология данного агентства по присвоению корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Беларуси, но ее применение не предусмотрено к банкам, НКФО, Банку развития, лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям в силу особенностей их функционирования. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых финансовых инструментов эмитента.

Директором «БИК Рейтингс» является Олег Ильин, глава консалтинговой компании ASER, член рабочей группы по формированию инвестиционного имиджа при Совмине, член набсовета «МАЗа», член сети бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области инвестиций и финансов Queen Mary University of London.

Исполнительный директор агентства – Дмитрий Данильчук, председатель рейтингового комитета – Владислав Болбатовский, ведущие рейтинговые аналитики – Владислав Капота, Мария Маршина, экспертами значатся Александр Кондрашонок и Максим Додолев.

Агентство расположено в Минске по адресу проспект Дзержинского 23, офис 433. Интернет-сайт – bikratings.by.

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