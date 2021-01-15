Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси

Пять государств – партнеров Европейского союза присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте совета в пятницу. Об этом сообщает Interfax.by.

“Страны-кандидаты – Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли – Исландия и Норвегия, – присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси”, – говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что эти страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций “Белтехэкспорт”, OAO “МЗКТ” – Минский завод колесных тягачей, Dana holdings и ООО “Синезис”. Кроме того, в перечень вошли такие предприятия как государственное учреждение “Главное хозяйственное управление” управления делами президента Беларуси, OAO “АГАТ-электромеханический завод”, OAO “140 ремонтный завод”.

По информации пресс-службы претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, следующий пакет антибелорусских санкций будет обсужден в Брюсселе в начале 2021 года.