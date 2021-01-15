Найдено старейшее изображение Новобелицы. Посмотрите, как она выглядела 200 лет назад

Найдено уникальное изображения Белицы 1845 года. Оно было опубликовано на сайте проекта Российской государственной библиотеки в составе карты Могилевской губернии первой половины XIX века.

Как пишут гомельские краеведы в паблике «Пошукі старога Гомеля», рисунок содержит уникальную информацию и является настоящим подарком.

«Местечко с городскими амбициями здесь снято со стороны реки Сож. Это свидетельствует о первоначальном замысле архитектора, создателя генерального плана местечка — центр города Белицы должен был иметь выход к реке. И первые 100 лет своей истории градостроители выдерживали эту концепцию», — пишут специалисты.

На изображении можно увидеть православную и старообрядческую церкви, а также римский костел. Краеведы отмечают, что все сооружения исключительно деревянные. Также они предполагают, что на картинке рядом должна стоять синагога, но художник по каким-то причинам не захотел ее подписывать.

«Капитальностью выделяется каменный двухэтажный „магазейн“. Это не совсем магазин, а скорее состав стратегических припасов», — пишут специалисты.

Они отмечают, что «присутственные места », почтовая станция и сам Гомель (с левой стороны на горизонте) капитальностью не отличаются и прорисованы без особых подробностей.

«Почти все культовые и административные объекты „города Белицы“ находились на территории сегодняшнего предприятия „Гомельдрев“ и ФСК. Это тот пример, когда развитие промышленности радикально изменило первоначальный градостроительный план: сплав леса по Сожу повлиял на расположение фабрики Везувия, коммунисты расстроили спичечную фабрику до гигантских размеров, захватив территорию Старого города», — пишут краеведы.

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