Минский суд признал незаконной забастовку актеров в Новом драматическом театре

Минский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Нового драматического театра к его отдельным работникам. Забастовка признана незаконной, сообщает Telegraf.by.

«С учетом мнения представителя прокуратуры Минский городской суд признал забастовку, объявленную 27 октября 2020 года работниками Нового драматического театра Минска незаконной. Решение суда вступило в законную силу», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

Напомним, 27 октября 2020 года некоторые работники Нового драматического театра объявили забастовку и отказались выполнять свои должностные обязанности. О чем уведомили руководство театра в тот же день.

Прокуратура просила признать проведение забастовки незаконной в связи с нарушением процедуры и сроков ее проведения. Также истец обратил внимание суда на то, что требования работников носили политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. Это что касается первого уведомления.

По второму требованию, которое касалось профилактики распространения коронавирусной инфекции, истец настаивал на выполнении их в театре в полном объеме.

Суд определил, что забастовка действительно проведена с явным нарушением норм о труде. Доводы ответчиков о том, что наниматель не создал надлежащих условий труда при распространении острых респираторных инфекций, в частности коронавируса, были опровергнуты. Доказано, что наниматель принял все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

С учетом мнения представителя прокуратуры забастовка, объявленная 27 октября 2020 года работниками Нового драматического театра, признана незаконной.

Поделиться ссылкой:



