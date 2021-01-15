Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 15 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 221604 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 202446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1564 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 24888 тестов, всего в стране проведено 4216095 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 93218605 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1996505 человек.

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