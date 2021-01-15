Казакевич: журналист и медиаменеджер Александров задержан по подозрению в финансировании протестов

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его девушка Ирина Злобина задержаны по подозрению в финансировании протестной деятельности, сообщил заместителя министра внутренних дел Геннадий Казакевич в пятницу. Об этом пишет Interfax.by.

“Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее”, – заявил Казакевич.

При этом, по словам Казакевича, все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. “Часть тратили на личные нужды, а именно на аренду дорогостоящего жилья в Минске, приобретение продуктов питания и т.д.”, – отметил замминистра.

“В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности By_help (основатели Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам”, – сказал Казакевич.

Вскоре к этой деятельности присоединилась Злобина. “Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей предоставлялись фондом By_help. Деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов и евро”, – рассказал замминистра.

Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов Александрову была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка. С ее помощью проводились безналичные платежи, обналичивались денежные средства.

“Проведены обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долго время являлся и где до настоящего времени снимал офисное помещение. Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, карты, деньги в размере более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника”, – добавил Казакевич.

Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности).

Задержанные водворены в ИВС. Кроме того, по словам Казакевича, ГУБОПиК МВД завершил проверку по аналогичным фактам финансирования протестов одной из незарегистрированных общественных организаций. Материалы переданы в СК для дачи правовой оценки.

Как сообщалось, Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. 13 января стало известно, что он задержан. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила агентству “Интерфакс-Запад”, что Александров задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска.