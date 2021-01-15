Как сократить детскую бедность в Беларуси?

В Беларуси действует система социальных пособий и льгот для малоимущих, но многомерная детская бедность составляет 16,7%, т.е. выше, чем общий уровень бедности.

Об этом говорится в исследовании «Как налогово-бюджетная политика в Республике Беларусь может сократить детскую бедность более результативно?», подготовленном белорусским страновым офисом ЮНИСЕФ. Данная работа была признано одним из лучших на конкурсе «Лучшие исследования и оценки ЮНИСЕФ за 2020 год». Ознакомится с ней можно на сайте BEROC.

Как говорится в исследовании, показатели бедности в разных домохозяйствах Беларуси существенно различаются: у домохозяйств с тремя и более детьми показатель многомерной детской бедности составляет 29,5%; в домохозяйствах с одним родителем — 23,8%; у детей в сельской местности — 29,5%.

Неравные льготы

В ходе анализа исследователи выявили пробелы в системе льгот, прямых субсидий и пособий, приводящие к существованию неохваченных групп. Степень влияния государственной поддержки на семьи зависит от возраста и числа детей в домохозяйствах, а также от экономического положения семей.

Наибольшую долю финансовой поддержки семьям с детьми составляет пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2017 году это пособие составляло 95,4% расходов на социальную защиту. Распределение льгот и субсидий также смещено в пользу семей с тремя и более детьми, 63,3% которых охвачены пособием на детей в возрасте до 3 лет в размере 13,7% от своего располагаемого дохода. Наибольшую выгоду от прямых льгот и субсидий получают и многодетные семьи: охвачено 87,5% семей с тремя и более детьми, получающими за счет этого 29,7% своих располагаемых доходов. Дети старше 6 лет имеют более ограниченный доступ к системе льгот и субсидий, даже несмотря на то, что они получают адресную социальную помощь, что указывает на их более высокий риск бедности. У домохозяйств с детьми в возрасте от 6 до 9 лет и от 10 до 13 лет льготы и субсидии составляют, соответственно, лишь 11,3% и 9,6% располагаемого дохода. В домохозяйствах с одним родителем уровень бедности по-прежнему выше.

В общей сложности 32,8% из них получают те или иные льготы и субсидии, связанные с детьми, однако уровень монетарной бедности среди них продолжает составлять 15,9%.

Еще большее неравенство испытывают домохозяйства, сталкивающиеся с монетарной бедностью и материальными депривациями (сокращениями либо полным лишением возможности удовлетворять основные потребности). Прямая финансовая помощь составляет более высокую долю располагаемого дохода (примерно 1/5) у детей, подверженных риску бедности (как в абсолютном выражении, так и по показателю ММДБ), чем у детей, не относящихся к категории малоимущих. Однако объяснить это можно скорее нехваткой других источников дохода у малоимущих семей с детьми, а не целенаправленным вмешательством для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп.

Недостаточная адресность и неравномерные налоги

Обнаружены диспропорции и неэффективность в распределении субсидий на оплату коммунальных услуг. Чем больше детей в домохозяйстве, тем ниже уровень косвенных субсидий на оплату коммунальных услуг, а это означает, что наиболее уязвимые многодетные домохозяйства получают меньшую поддержку, чем другие домохозяйства, и особенно это касается домохозяйств в сельской местности и домохозяйств с детьми, испытывающих денежную и многомерную бедность.

Исследователи отметили, что слабая адресность субсидий на оплату коммунальных услуг делает их неэффективными с точки зрения снижения уровня бедности, особенно когда такие субсидии выделяются домохозяйствам с двумя и более детьми или жителям небольших населенных пунктов. Кроме того, у домохозяйств с детьми налоговое бремя оказалось выше среднего. У домохозяйств без детей налоговое бремя составляет 23,7% от дохода домохозяйства по сравнению с 33,7% у домохозяйств с детьми. У домохозяйств с тремя и более детьми в возрасте до трех лет налоговое бремя самое низкое, что свидетельствует о том, что они, как правило, потребляют меньше товаров и услуг, облагаемых налогами в полном объеме, в связи с более высоким уровнем бедности.

В исследовании отмечается, что наибольшее налоговое бремя ложится на домохозяйства с одним ребенком в возрасте от 14 до 17 лет. Ситуация более оптимистична в том, что касается расходов на образование, при этом размер льгот становится больше при увеличении числа детей в семье, и в небольших населенных пунктах этот показатель выше среднего из-за меньшего числа учащихся в учреждениях образования.

Зависимость проблем от числа и возраста детей

Исследователями было установлено, что домохозяйства с двумя и более детьми подвергаются более высокому риску неблагоприятных жилищных условий из-за недостаточности жилой площади из расчета на одного человека. Особенно это касается детей дошкольного возраста, т.е. 21,1% домохозяйств с детьми в возрасте до двух лет. Эта ситуация хуже в домохозяйствах с тремя и более детьми, где стесненные условия проживания и монетарная бедность являются более выраженными. Возрос дефицит разнообразия питания у детей школьного возраста, который достигает 7,7% у детей в возрасте от 14 до 17 лет. Только 54,1% детей не испытывают каких-либо деприваций; 29,2% детей столкнулись только с одним видом лишений; 10,5% детей — с двумя. Остальные 6,2% детей сталкиваются с тремя и более лишениями.

Малоэффективная помощь для снижения бедности

Авторами исследования был проведен анализ затрат и результатов на основе модифицированного моделирования наиболее затратной программы выплаты пособий — пособие по беременности и родам и в связи с рождением ребенка. Было установлено, что эти пособия в меньшей степени чем другие пособия семьям, воспитывающим детей, позволяют снизить бедность и неравенство. Размер пособия по беременности и родам зависит от дохода матери до отпуска, поэтому такое вмешательство не сильно способствует уменьшению неравенства.

В работе отмечается, что ориентация нынешней системы выплаты детских пособий на поддержку семей с детьми в возрасте до 3 лет приводит к существенным пробелам в охвате наиболее уязвимых групп. В то время как 87,5% домохозяйств с тремя и более детьми охвачены такими пособиями, а 86,4% домохозяйств пользуются льготами, в 2016 году 25% из них все еще находились в состоянии бедности.

Лишь 32,8% домохозяйств с одним родителем получают те или иные пособия на детей, и уровень бедности среди этих домохозяйств по-прежнему высок — 15,9%, в то время как 23,8% этих домохозяйств находятся в состоянии многомерной бедности.

Лишь 33,5% детей в возрасте 6-9 лет охвачены пособиями, в результате чего эта возрастная группа сталкивается с наиболее высоким уровнем бедности — 17.3%. Из-за отсутствия апробированных и доступных программ 6,8% детей сталкиваются либо с монетарной, либо с многомерной бедностью и не охвачены социальной помощью.

Практикоориентированность

Как отмечают эксперты, реализация рекомендаций, выработанных в ходе исследования, позволила бы сократить процент детей, живущих в условиях монетарной или многомерной бедности и неохваченных социальной помощью, с 6,8% до 4,2%, что стало бы значительным вкладом в решение задачи ЦУР 1.2 по в сокращению масштабов детской бедности в Беларуси вдвое к 2030 году.

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