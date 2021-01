ХК “Дынама-Мінск” папрасіў “Нью-Джэрсі” не называць Шаранговіча рускім

ХК “Дынама-Мінск” папрасіў праз Twitter клуб НХЛ “Нью-Джэрсі” не называць беларуса Ягора Шаранговіча рускім. “Ён з Мінска, Беларусь, і ўся краіна цяпер падтрымлівае яго і “д’яблаў, — піша прэс-служба дынамаўцаў. — …калі ласка, перастаньце называць яго рускім…”, перадае Еўрарадыё.

Hey, New Jersey Devils!

We are thankful to you for trusting Yegor Sharangovich and his debut in the NHL. But, please, stop naming him as Russian like you did in-game blog. He is from Minsk, Belarus, and the whole country supports him and Devils now.@NJDevils pic.twitter.com/X6jzwe7fns

— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) January 15, 2021