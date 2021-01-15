«Дакар-2021». Белорусы по итогам ралли — шестые

Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского занял шестое место в ралли-рейде «Дакар-2021». Для самого молодого пилота гоночных МАЗов это лучший результат выступлений во всемирно известном автомарафоне, сообщает instagram Минского автозавода.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» в этом году выставила на «Дакар» два экипажа. Первый под управлением Сергея Вязовича лидировал в начале ралли, но потом сошел с гонки по техническим причинам, а второй – Алексея Вишневского – неудачно выступил в первый день, но потом ехал стабильно в темпе лидеров.

«Мы счастливы, что добрались до финиша. Первый день откатил нас на 17-ую позицию, и только в течение всей гонки удалось добраться до шестого места. Но мы рады, что финишировали в таком непростом марафоне. В этот раз на «Дакаре» было очень много песков, многие экипажи «пробивали» колеса. Мы очень довольны своим результатом», – признался пилот Вишневский.

Последний заезд, как и ожидалось, не отразился на таблице лидеров. МАЗ финишировал на этапе четвертым. Примерно на 4 минуты меньше потратил на трассе чех Мартин Мацик, оказавшись самым быстрым в этот день. Однако в общем зачете весь пьедестал заняли камазовские гонщики, а чемпионом стал экипаж Дмитрия Сотникова. Белорусы уступили ему 2 часа 18 минут.

Всего же в марафоне только в классе грузовиков вышло на старт 42 экипажа. И лишь половина из них сумела проехать весь маршрут: каждый второй снялся с гонки.

Для Алексея Вишневского это лучший результат выступлений на «Дакаре». Годом ранее он приехал восьмым, в 2019-м – 11-м, а в 2018-м – 14-м.

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