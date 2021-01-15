BYPOL опубликовал запись с голосом, похожим на голос Карпенкова. Он рассказывает, от чего умер Тарайковский

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с мирными протестами и протестующими, пишет TUT.BY.

Среди прочего, человек с голосом Карпенкова, говорит, что главой государства силовики «прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», а также сообщает, что Александр Тарайковский умер от резиновой пули, которая «прилетела ему в грудь».

Судя по тому, что говорит человек на записи, запись сделана в конце октября, поскольку там звучит фраза «Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта» (это произошло во Дворце Независимости на торжественной церемонии 30 октября).



Приводим полную расшифровку записи.

«Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить»

В начале записи человек рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который якобы белорусские силовики получили на вооружение. Судя по звукам на записи, пистолет человек держит в руке и демонстрирует другим людям как он работает. Кроме того, человек, рассказывая о пистолете, упоминает Александра Тарайковского, который погиб 10 августа.

— Получили мы, я скажу, что очень мощное оружие на вооружение. Получается, [звук щелкающего затвора пистолета] российский пистолет Ярыгина у них есть, за основу они его взяли. Они, естественно, россияне, хотели скопировать швейцарский SIG Sauer и сделали пистолет Ярыгина.

Вот в таком вот положении, кажется, что на предохранителе, но для того, чтобы было на предохранителе это просто… Всем придется рано или поздно. Гибридная война не заканчивается, пользоваться придется всем, надо сделать маленький предвзвод, ставим на предвзвод, и вот, получается, и он сам ставится на предохранитель.

И даже если, получается, взять заряженным… не надо, не стреляет, то он на предохранителе стоит. А если, получается, разрядить соответственно [говорит что-то неразборчиво], было ощущение, что может быть вообще это травматическое оружие.

Мы, получается, взяли вчера коробку картонную. В четыре ряда ее сложили, поставили на стул, [говорит что-то неразборчиво] получается, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь, получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его?

[В этот момент на записи слышны другие голоса: «Тарайковский”]

— Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет.

Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается, потому что бедному русскому человеку от чечена или от какого-нибудь дагестанца защититься нужно, понятно, да? Тем более, страна с холодным климатом, поэтому толку там… там больше, чем половина в тулупах ходит.

Поэтому мы обратились. Сказали, что нам не хватает, получается, травматического оружия. Что нам в основном, получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком. Где-то за этим, в исключении, получается, применять свето-звуковые гранаты, где-то идти на определенные хитрости по разблокированию дорог. Но необходимо, конечно, нам травматическое оружие. И вот, получается, по указанию главы государства приобретено, получается, 100 пистолетов: 30 пошли в СОБР, 20 пошли в «Алмаз», а 50 пистолетов передали нам.

Если куда-то группа выезжает, на несложное самое, как у нас было, что выехал Аликевич, нужно было задержать этого дебила, который на мотоцикле ездит, и там произошла ситуация, где его «разбили». Прекрасно, получается, нужны были два-три таких пистолета. Поэтому на особо сложные задания, я, как начальник, принимаю решение о дополнительной [непонятно], мощь неимоверная у него.

Поэтому, как президент говорил, что если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил, и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился.

Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что, в основном, все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли «Молотова» — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране. И этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том небольшом совещании, которое проводил глава государства.

И сегодня президент сказал: я знаю, кто, что. Я знаю, кто, получается, всех здесь убаюкал, и я знаю, говорит, на ком в данный момент держится, получается, порядок в нашем государстве. Если у милиции есть и те задачи, которые она продолжает выполнять, и она их успешно выполняет, уровень преступности понизился, и у милиции есть еще задача, получается, защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют, получается, государством от этих угроз, а еще, получается, на улицах навести порядок.

Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительных органов даже, получается, омоновец, не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время, получается, жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество, и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои — вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили.

И самое главное, самое главное — в коллективах есть руководители, и эти руководители, получается, если найти самую соль в словах министра, эти руководители не должны подвести, как есть среди нашего личного состава, среди нас. Чтобы все были живы, здоровы, выполнили задачи, навели порядок и приступили к своей дальнейшей повседневной работе.

Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта. Это большое доверие и ответственность для всех сотрудников органов внутренних дел. Не со стороны [человек], а начальник ГУВД, который на себе все это дело вытянул и сам переживал. И я скажу, что иногда домой придешь, спишь, а тебе снится голос Кубракова и его команды в эфире.

Поэтому назначен министром он и ему даны самые широкие полномочия и в плане вооружения, и в плане тактики, и в плане, получается, применения специальных средств и силы по отношению к протестующим. Все время наносить удары, чтобы они только успевали поворачиваться, все время продумывать комбинации, все время атаковывать. Кто атаковывает, тот является хозяином положения, кто обороняется — это жертва, дичь.

«В стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство»

— Президент сказал еще, что до декабря месяца со всеми вот этими моментами, которые на улице есть, надо разобраться и разобраться жестко. Всем все объяснили, предложена Конституция. Он также сказал, что он на следующий срок не будет избираться. По-простому, по-человечески, по-мужски общался. [Президент говорил] Я знаю, что если я сейчас, получается, поддамся на эти уговоры и уйду, им всем конец, их всех просто уничтожат, уничтожат и многих здесь в зале присутствующих. Будут делать люстрации, будут делать издевательства. Все, что написано: что придем, все поломаем — это все осуществится. Что ГУБОП расформируют, внутренние войска расформируют, ОМОН поставят на колени, унизят и так далее, и многих других, кого только они посчитают. Поэтому сказано навести порядок и порядок будет наведен. Вот установки главы государства. Чтобы было, получается, командиры довели и поставили задачу — вот оно: нам дано оружие в руки, оно у нас есть.



Как говорил дедушка Ленин: в стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство. Все остальные, кто за оружие возьмется — это бандиты. Бандиты и террористы, и отношение к ним должно быть таким.

Те указания, что только краской, только с газом и никак иначе, и не поливать, а получается, эта машина [водомет] она по своим технических характеристикам в одну секунду перебрасывает 200 литров воды. Вот, в нужную точку. Это вот, считай, что бочка полетела в твою сторону. То удар такой, что вот если человек находится недалеко или вот напротив столба или в толпе, то его может прямо размазать, [неразборчиво] то только таким образом применять. И обязательно с газом, обязательно с газом!

«Сказано сделать лагерь для особо острокопытных»

Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится.

Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, говорит, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Но, а если нет, если нет, тогда, получается, уже рубануть, так рубануть! Потому что время такое, не цветная революция — гибридная война.



И если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией, Российской Федерацией, развал пойдет ее, и тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей. Поэтому не зря министр говорил: все держится на органах внутренних и ряде подразделений — внутренние войска, ГУВД, ОМОН, наше подразделение и розыск с нами. Вот, в принципе, кратко.

Сказал, что всех наградят (30 декабря 2020 года Александр Лукашенко вручил награды правоохранителям, в том числе Николаю Карпенкову, — Прим.TUT.BY). Сказал, что если даже будут тысячи наград, то тех, кто получается, будут в прямых столкновениях, наградить орденом «За личное мужество». Тех, кто был, получается, был в столкновениях, выполнял задачи, стойко переносил тяготы и лишения, представить к награждению медалью «За отличие в охране общественного порядка». Даже если, говорит, это будут тысячи, я, говорит, эти награды подпишу. Вот, в принципе, то, что сегодня президент говорил.

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