Безвиз с ОАЭ вводится с 16 января

Уже на этой неделе, начиная с 16 января 2021 года, вступает в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединённых Арабских Эмиратов, который предусматривает действие безвизового режима для граждан обоих государств, являющихся владельцами национальных паспортов, говорится в сообщении Национального агентства по туризму Беларуси.

В сообщении отмечается, что в связи с введением данного Протокола ожидается увеличение турпотока в обе стороны. Отправляющим туристическим организациям рекомендуется осуществлять инструктаж туристов о правилах поведения в данной стране.

Приводятся также некоторые правила:

— к ввозу в ОАЭ строго запрещены любые предметы, умаляющие ислам или содержащие критику правительства и правящих семей ОАЭ;

— не допускается публичное распитие спиртных напитков или нахождение в общественном месте в состоянии опьянения (данные виды правонарушений являются уголовными преступлениями);

— женщины должны соблюдать нормы приличия в одежде;

— запрещено публично целоваться и обниматься;

— туристам, не исповедующим ислам, запрещено посещать мечети (данное правило не распространяется на открытые для туристов мечети);

— во время Рамадана (мусульманского поста в апреле-мае) мусульманам в дневное время суток запрещено курить и употреблять пищу и напитки. В связи с этим иностранцам также необходимо придерживаться данного правила, находясь в общественном месте;

— фотографировать местных женщин можно только с их разрешения, запрещено фотографировать государственные учреждения, посольства, аэропорты, автовокзалы;

— в общественных местах строго запрещены агрессивные, грубые и громкие высказывания.

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