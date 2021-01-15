Бело-красный «Иерусалим». Масштабный танцевальный флешмоб в Минске

Танцоры более чем из из сорока районов столицы Беларуси снялись в масштабном флешмобе Jerusalema. Само мероприятие прошло в прошлую субботу, сегодня была опубликована его грандиозная видеоверсия.

В танце приняли участие около трехсот человек.

“Юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки танцуют, чтобы мы все помнили, что свобода, внутреннее достоинство всегда находят выход”, – написали авторы видео.

Авторство песни Jerusalemа принадлежит южноафриканскому исполнителю и продюсеру Master KG. В 2019 году он стал лучшим исполнителем-мужчиной Южной Африки. Но именно исполнение Jerusalema в дуэте с певицей Nomcebo Zikode принесло ему международную известность. В оригинальном клипе нет и намека на танец. Все эти движения придумал танцевальный коллектив из Анголы Fenómenos do Semba. Зажигательный танец стал вирусным в интернете, его исполняют тысячи людей по всему миру для поднятия настроения.



В Беларуси танцевальный флешмоб приобрел невероятную популярность, но в нашей стране у него есть одна особенность: все танцоры обязательно имеют в одежде элементы белого и красного цвета.

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