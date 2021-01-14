В Минске «переехала» улица и появилось несколько новых: Вот как их назовут

Минский городской совет депутатов принял решение «О переименовании и присвоении новых наименований составным частям города Минска». Теперь в городе появятся несколько улиц, а одна и вовсе «переедет».

Так, в комплексе Минск-Мир появятся три улицы: проектируемая улица №7 теперь будет называться в честь заслуженного архитектора БССР Леонида Левина, проектируемая улица №8 — в честь народного художника СССР и Героя Беларуси Михаила Савицкого, проектируемая улица №12 — в честь композитора, народного артиста СССР Игоря Лученка.

Улица Ливенцева в районе Партизанского проспекта и ДК МАЗ будет переименована в Одесский проезд. Сейчас это улица чуть короче 200 метров, на которой не прописан ни один дом.

Имя Ливенцева дадут улице неподалеку, у строящегося квартала «Малая Родина» в районе улиц Шишкина и Кулешова. Только теперь улица будет называться полным именем партизана, Героя Советского Союза: «улица Виктора Ливенцева».

В том же квартале появится и улица в честь другого партизана и Героя Советского Союза — Михаила Мормулёва, а также улица Рудобельская (Рудобелка — старое название городского поселка Октябрьский в Гомельской области, известного по партизанской зоне «Рудобельская республика»).

Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 15 января 2021 года.

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