В Германии белорус 2 км тащил на капоте итальянца, тот стал инвалидом

В Германии в настоящее время проходит суд над 27-летним белорусом, которого обвиняют в покушении на убийство 27-летнего итальянца. За этим процессом активно следит издание Bild.

Как сообщает газета, инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне ранним утром воскресенья в августе 2019 года. Все обстоятельства случившегося в тот день в районе Банхофсфиртель пока не ясны, однако более-менее точно известно следующее.

По какой-то причине белорус, водитель по профессии, на своем красном микроавтобусе Fiat Ducato двинулся на стоявшего перед машиной итальянца, приняв его на капот, и, невзирая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости помчался по улице.

Итальянец сумел продержаться на капоте почти два километра, ухватившись за «дворники» и щели в корпусе и отчаянно зовя на помощь, пока сидевший за рулем пытался на ходу сбросить его, виляя из стороны в сторону.

Однако наконец силы оставили мужчину и он соскользнул под автомобиль, который еще около 100 метров протащил его по дорожному полотну.

В результате пострадавший потерял левую пятку, получил множество переломов и остался парализованным, передвигаясь теперь только на коляске.

По словам итальянца, с белорусом он познакомился незадолго до случившегося и вместе с ним распивал с микроавтобусе алкоголь и употреблял кокаин. А перед машиной оказался, потому что новый знакомый собирался уехать с его мобильным телефоном.

Наш соотечественник озвучил другую версию. Как не вдаваясь в подробности написала Bild, он рассказал о споре из-за качества кокаина, о трубке наркотика с пакистанцем, которая почти «отключила» его, о страхе перед дилерами и паническом бегстве.

Судебный процесс продолжается.

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