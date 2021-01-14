В Беларуси определились самые бедные и богатые регионы

По всей стране обновилась зарплатная статистика. Некоторые города и районы сильно отстают от основной массы.

Средняя начисленная зарплата в ноябре 2020-го составила 1 301 BYN. В долларовом эквиваленте она достигла 504 USD. Формально это несколько выше, чем в ноябре 2010-го, но с учетом падения покупательской способности доллара положение хуже, чем 10 лет назад.

Впереди областей традиционно находится Минск со средней зарплатой 1 839 BYN. Также для столицы характерен самый быстрый рост реальной зарплаты к 2019 году — плюс 11%.

Зарплатная разница между Минском и самой бедной областью (Могилевской) составила 72,7%. Характерно, что на Могилевщине статистика фиксирует самую высокую в стране долю низкоэффективных предприятий.

По Брестской области средняя зарплата достигла 1 118 BYN. Самый богатый регион Брестчины — областной центр (1 298 BYN).

Также в числе лидеров находятся Брестский (1 131 BYN), Пружанский (1 129 BYN) и Березовский (1 123 BYN) районы. Аутсайдеры — это Столинский (897 BYN), Ганцевичский (915 BYN) и Дрогичинский (933 BYN) районы.

В Витебской области средняя зарплата составила 1 080 BYN. Самый богатый регион Витебщины — Новополоцк (1 483 BYN), на территории которого работает Нафтан.

Средняя зарплата по Витебску составила 1 169 BYN и это второе место по области. Последнее место в области и по стране в целом занял Шарковщинский район с начисленной зарплатой 745 BYN.

По Гомельской области средняя заплата достигла 1 142 BYN. Самый богатый регион Гомельщины — Речицкий район (1 363 BYN). В этом районе добывают белорусскую нефть.

Средняя по Гомелю составила 1 210 BYN. Также в топ области по зарплатам вошли Светлогорский (1 293 BYN) и Мозырский (1 249 BYN) районы. Самый бедный регион — Кормянский район (793 BYN).

В Гродненской области средняя зарплата составила 1 128 BYN. Самый богатый регион — Островецкий район (1 576 BYN), где строят Белорусскую АЭС.

В Гродно средняя зарплата достигла 1 271 BYN (второе место в области). В конце зарплатного списка оказались Свислочский (910 BYN), Вороновский и Ивьевский (по 915 BYN) районы.

В Минской области средняя зарплата составила 1 297 BYN. Абсолютный лидер — Солигорский район (1 929 BYN), в котором размещен Беларуськалий.

За Солигорским идут Минский (1 546 BYN) и Дзержинский (1 342 BYN) районы. Последнее место в зарплатном рейтинге области занял Мядельский район (919 BYN). Интересная ситуация в Жодино, где много месяцев подряд падает реальная зарплата (1 175 BYN в ноябре). Валообразующее предприятие города — БЕЛАЗ.

По Могилевской области средняя зарплата достигла 1 065 BYN. Лидеры по зарплатам — Могилев (1 187 BYN) и Могилевский район (1 174 BYN). В Бобруйске средняя зарплата до вычета подоходного составила 1 049 BYN.

Самые бедные регионы Могилевщины — Мстиславский (832 BYN), Хотимский (843 BYN) и Чаусский (850 BYN) районы.

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