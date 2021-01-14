Тихановская встретилась с министром экономики и инноваций Литвы. О чем они говорили?

Сегодня Светлана Тихановская провела рабочую встречу с Аушрине Армонайте – министром экономики и инноваций Литвы, сообщается на сайте претендента на пост президента Беларуси.

Тихановская во время встречи поблагодарила Литву за поддержку Беларуси, помощь с выдачей национальных виз и открытие гуманитарного коридора, а также за поддержку компаний и предприятий, которые подпали под репрессии и временно релоцируются в Литву. Тихановская подчеркнула важность того, чтобы эти компании смогли продолжать свою работу и вернуться в Беларусь, как только появится возможность.

«Переезд белорусских компаний – вынужденный, люди не хотят покидать страну. Они хотят работать на благо родины. Но режим не заботится о людях и о работниках компаний, которые страдают из-за ситуации в стране. В таком случае бизнес оказывает дополнительное давление на режим, ведь налоги компаний уходят в другое государство», – сказала Светлана Тихановская.

Она также предложила упростить миграционные условия для белорусских предпринимателей, студентов, активистов, рабочих. Из-за массовых репрессий многие из них были вынуждены временно выехать из страны. Кроме того, она говорила о важности поддержки правозащитных организаций, которые находятся в Литве и работают с Беларусью, как и более 100 белорусских НГО и СМИ, зарегистрированных в Литве.

Тихановская и Армонайте обсудили вопрос санкций и сотрудничество Литвы с белорусским госкомпаниями. Светлана Тихановская предложила расширить пакет индивидуальных и точечных экономических санкций против белорусских властей, в том числе представителей администрации предприятий, участвующих в репрессиях.

Обсудили и возможность точечных тарифных санкций против “Беларуськалия”, на котором более 130 человек продолжают стачку, несмотря на давление и репрессии. Светлана Тихановская подчеркнула, что сотрудничество с белорусским режимом теперь недопустимо, и обсудила с министром ситуацию литовской компании VMG, которая планирует построить в Борисове завод по обработке древесины.

Армонайте и Тихановская договорились провести экспертный круглый стол на тему будущих экономических реформ в Беларуси с учетом опыта Литвы и балтийских стран. Светлана Тихановская подчеркнула важность работы над стратегией сотрудничества двух стран таким образом, чтобы экономическая трансформация Беларуси после Лукашенко прошла безболезненно.

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