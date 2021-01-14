Стартовал новый сезон НХЛ

В ночь на четверг по московскому времени дан старт новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Филадельфии начался матч регулярного чемпионата НХЛ между местной одноименной командой и “Питтсбургом”.

Традиционно сезоны в НХЛ начинаются осенью, однако на этот раз старт был сдвинут на несколько месяцев, до января. Причина – пандемия коронавируса, из-за которой значительно позднее, чем планировалось, завершился и предыдущий сезон – в сентябре.

Пандемия повлияла и на формат чемпионата. Так, команды на этот раз проведут по 56 матчей, а не по 82, как в предыдущих сезонах.

Участники разделены на четыре дивизиона – Северный, Западный, Центральный и Восточный. Один из дивизионов – Северный – состоит исключительно из канадских клубов. Здесь семь команд, в остальных дивизионах (они состоят из американских команд) – по восемь.

Сами матчи будут проходить только внутри каждого из дивизионов. Поэтому пересечься команды из одного дивизиона с клубами из другого смогут только в плей-офф. Да и то не сразу: первые два раунда плей-офф также пройдут внутри дивизионов (в плей-офф выходят по четыре лучших клуба каждого из них).

Кроме того, на этот раз отменяется Матч Звезд НХЛ, также лига вынуждена отказаться от проведения запланированных игр в Европе.

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