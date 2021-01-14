Штраф за флаг на балконе – для физлиц до 580 рублей, для юрлиц – до 1740 рублей

Александр Лукашенко сегодня, 14 января, подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. В них предусмотрены новые штрафы за флаги на балконах.

Планируется, что новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступит в силу уже с 1 марта 2021 года. Информацию об этом распространил телеграм-канал Пул первого.

В сообщении, в частности говорится о новых наказаниях за вывешивание на собственных балконах флагов, что с недавних пор в Беларуси приравнивается к несанкционированному пикетированию. За флаг на балконе для физлиц предусмотрен штраф до 580 рублей или 226 долларов по нынешнему курсу, для юрлиц – до 1740 рублей или 679 долларов.

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