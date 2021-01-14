Сергей Сацук: Почему Чемпионата мира по хоккею в Беларуси не будет

После визита Рене Фазеля в Минск стало совершенно очевидно, что Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Беларуси не будет. Если раньше вопрос был еще открыт, то теперь на нем поставлен жирный крест, в том числе и белорусскими властями.

Официального решения Международной федерации хоккея еще нет, но это чистая формальность. Проведение Чемпионата на территории Беларуси не хотят даже сами белорусские власти. Это понял и Фазель, когда услышал подготовленную для него в Минске презентацию. Документ попал в руки Национального антикризисного управления и там очень много интересного. Он будто специально подготовлен с целью сорвать проведение первенства.

Как рассказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, в презентации власти Беларуси прямым текстом признают, что главными политическими рисками ЧМ по хоккею в Беларуси являются угроза отказа правительства Латвии от совместного проведения, санкции ЕС, бойкот турнира зарубежными странами и ассоциациями.

Обычно риски озвучивают, чтобы их предотвратить и все же достичь цели. В данном случае все озвученные риски уже реализованы, то есть осуществились, что автоматически означает, что чемпионата нам не видать.

На самое главное в том, что проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси не хотят уже и сами власти, поскольку в презентации они открыто говорят об опасности для своего имиджа массовых акций протеста во время чемпионата, видео и фото болельщиков, журналистов и спортсменов с улиц Минска. При этом авторы документа также признали, что регулярные отключения интернета угрожают и трансляции турнира. То есть, сколько бы ОМОНа не вывела на улицы власть, она прекрасно понимает, что протесты ей не остановить. При этом, во время чемпионата не получится разворачивать на границе иностранных журналистов, массово задерживать их на улицах вместе с белорусскими коллегами, отвозить в РУВД и там воспитывать.

Если сейчас Лукашенко и Макей еще могут заявлять мировому сообществу, что акции протеста – это внутреннее дело Беларуси и другим сюда лезть не следует, то проведение мирового первенства уже никак внутренним делом не назовешь. А журналисты, они на то и журналисты, что во время посещения страны будут рассказывать далеко не только о чемпионате. И этих журналистов будет очень много. Плюс сами болельщики, среди которых огромное количество блогеров, да и просто людей, которые очень любят постить интересные снимки и видео. А что произойдет, если на улицы Минска выйдут погулять зарубежные хоккеисты, которые случайно попадут в зону активных действий ОМОНа только потому, что им понравятся белорусские девушки с красно-бело-красными зонтами? Попытка сфотографироваться с ними – и вот ты на Окрестина.

Если в Беларуси будет проводиться ЧМ-2021, то власти в любом случае вынуждены будут умерить пыл силовиков, что автоматически приведет к активизации акций протестов. Поэтому слова о том, что Беларусь готова провести чемпионат – обычный блеф. Минск его уже категорически не хочет, более того – жутко боится, просто признать этого не может. Даже вариант проведения первенства при пустых трибунах, через прямую онлайн-трансляцию, Минску больше не устраивает. А ну как латыши, датчане, канадцы и другие «не наши» команды все же приедут на чемпионат и, например, выйдут на лед в БЧБ-цветах в знак солидарности с белорусскими спортсменами и белорусским народом? Что с ними сможет сделать белорусская власть – уволить из национальных команд или посадить на сутки за пикеты? Поэтому в презентацию и включили проблему с интернетом, чтобы исключить даже самый урезанный вариант проведения чемпионата.

Вся презентация для Фазеля буквально напичкана таким вот отторжением. В ней даже ситуация с COVID-19 признается не соответствующей международным стандартам, а официальная статистика – сомнительной. Это уже ни в какие ворота. Лукашенко словно говорит Фазелю: приезжайте гости дорогие, мы вас обязательно примем, только у нас дома тараканы бегают, воды нет, кушать нечего и переночевать негде. “А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!”

Презентация явно свидетельствует о том, что Фазель был приглашен в Минск не для того, чтобы склонить его в пользу проведения чемпионата в Минске, а чтобы подтолкнуть к принятию совершенно другого, так нужного Минску решения. Публичное обнимание с Лукашенко, судя по всему, тоже было устроено только для того, чтобы еще больше возмутить мировую общественность и Международную федерацию, и чтобы необходимое решение было наконец принято.

Есть еще вариант, что попавшая в руки НАУ презентация – фальшивка. Но кто и зачем ее мог приготовить? Чтобы ткнуть очередной раз в телеграмм-канал НАУ и сказать «фейк»? Но это ведь глупо. Поэтому вариантов тут нет. Почти наверняка презентация для Фазеля настоящая. Это подтверждается и тезисами, которые озвучивались после знаменательной встречи двумя “хоккеистами”. Поэтому сомнений почти нет – судьба чемпионата уже решена. Открытым остается лишь один вопрос: кто вышел победителем из этой игры?

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