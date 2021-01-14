Razer показала концепт высокотехнологичного прозрачного респиратора

Компания Razer, выпускающая различные устройства для геймеров, анонсировала прототип высокотехнологичного респиратора, который, по словам представителей компании, обеспечивает защиту по стандарту N95 (защищает от 95% содержащихся в воздухе частиц).

Как пишет The Verge, устройство под названием Project Hazel внешне похоже на обычный многоразовый респиратор и может быть плотно надето на лицо. Оно изготовлено из прозрачного пластика, что позволяет видеть движения губ и иную мимику владельца. Корпус респиратора защищен от воды и устойчив к царапинам.

Респиратор оснащен двумя вентиляторами с фильтрами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и его очистку. Время автономной работы вентиляторов без подзарядки в Razer не уточнили, отметив, что устройство еще проходит тестирование. При этом в компании рассказали, что фирменное приложение будет уведомлять владельцев Project Hazel о необходимости замены воздушных фильтров.

В описании также указано, что респиратор оснащен микрофонами и усилителями звука, которые предотвращают искажение голоса владельца респиратора при разговоре. Наконец, респиратор оснащен LED-подсветкой, которая включается автоматически в условиях низкой освещенности, позволяя окружающим видеть нижнюю часть лица человека в респираторе.

Судя по демонстрационному ролику, в комплект Project Hazel входит большой футляр для хранения, зарядки и стерилизации респиратора. Поскольку пока что разработка находится на стадии концепта, в Razer не называют примерные сроки появления коммерческой версии респиратора и ее ориентировочную стоимость.

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