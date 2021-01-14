Пульмонолог рассказал, чем отличаются кашель курильщика и больного COVID-19

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что кашель курильщика и от коронавирусной инфекции отличаются по времени проявления.

Врач в интервью Радио Sputnik указал, что курильщиков – как и пациентов с COVID-19 – часто мучает сухой кашель. Кашель от пристрастия к табачным изделиям мучает только по утрам, тогда как приступы удушья у ковидных больных возникают постоянно. Инфекцию выявляют и по особому звуковому оттенку, который легко опознает специалист. Но ставить диагноз только на основе кашля нельзя. Пациенту необходимо сдать анализы и тест.

«При коронавирусе появляется сухой кашель, и голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу коронавирус», – пояснил пульмонолог.

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