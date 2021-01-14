Прекратить наступление на свободу слова: журналисты независимых СМИ выступили с видеообращением

Независимые СМИ Беларуси выпустили видеообращение, в котором представлена лишь часть историй, которые сейчас переживают медиа Беларуси. Их рассказывают журналисты, пострадавшие от репрессий властей.

“Работа журналистов в Беларуси в поствыборный период в 2020 году стала практически невозможной: задержания, лишения аккредитаций и статуса СМИ, избиения и уголовные дела. Так быть не должно. Мы требуем немедленно освободить представителей медиа и политзаключенных, прекратить их преследование, привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности”, – говорится в видеообращении.



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