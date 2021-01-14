Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего главы государства за подстрекательство к мятежу, сообщает ТАСС.

Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда проголосовала за импичмент, однако контролируемый республиканцами Сенат в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим статьям обвинения, утвержденным до этого конгрессменами.

В предыдущий раз действующего американского лидера пытались отстранить от власти из-за утверждений об оказании им во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок. Однако Сенат, большинство в котором на тот момент было у республиканцев, оправдал Трампа.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. По мнению демократов, именно после речи главы Белого дома толпа двинулась к Капитолию и начала его штурм, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден.

При проведении итогового голосования в поддержку резолюции высказались 232 законодателя. В их числе 10 однопартийцев Трампа. Против резолюции проголосовали 197 республиканцев.

Поделиться ссылкой:



