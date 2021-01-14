Оппозиция собирается передать властям предложения с альтернативной ВНС площадки

Белорусская оппозиция собирается передать властям предложения, которые будут обсуждаться на альтернативной Всебелорусскому народному собранию площадке, сообщает Interfax.by.

“Мы собираемся передавать предложения, которые будут представлены и обсуждены на СХОДе (независимая платформа, которую белорусские IT-специалисты запустили в качестве альтернативы ВНС. – ИФ), белорусским властям. Более того, мы хотим, чтобы и сами представители властей, если у них есть такая возможность, участвовали в СХОДе. Это площадка для любых инициатив, реального общественного диалога”, – заявил политолог, директор центра Европейской трансформации Андрей Егоров во время пресс-конференции Координационного совета, которая прошла в Zoom 14 января.

В свою очередь член Координационного совета, старший вице-президент (SPV) в EPAM Systems Максим Богрецов заявил, что организаторы площадки “с особенной радостью реагируют, когда появляются выдвиженцы, которые имеют противоположную точку зрения”. “Как ни крути, людей, которые поддерживают действующую власть, не 3%, их, конечно, больше. Но да, их меньшинство”, – считает он.

По мнению Богрецова, работать в режиме, “когда действительно происходит диалог, а не стенка на стенку, придется рано или поздно”. “Здесь вопрос даже не только в том, чтобы донести действующим властям, о чем говорят на СХОДе. А скорее в том, чтобы именно внутри СХОДа участники были максимально инклюзивные, чтобы там в том числе были люди, которые представляют сегодня точку зрения власти. Это был бы идеал”, – полагает он.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.