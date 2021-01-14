Как сообщила в своем Facebook журналистка БелаПАН Татьяна Бубликова, сегодня в офисе информационного агентства проходит обыск. Сотрудники компании, которые должны находиться в редакции, не отвечают на звонки. Возле здания стоит микроавтобус с номером 9906 PH-7. Рядом были замечены двое мужчин в черных масках.

“В 12.10 начался обыск в информагентстве БелаПАН. К нам в офис пришли люди в форме”, – рассказала Бубликова.

По ее словам, обыск проводит Следственный комитет по делу, заведенному на журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. “Хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу”, – добавила Бубликова.

В офис направилась главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина, вскоре связь пропала и с ней. Адвоката Сергея Зикрацкого внутрь не пускают, мотивируя это тем, что обыск уже начался. “Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску”, – сказал Зикрацкий.

Александров был задержан 13 января. Он проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). “Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска”, – сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

Как сообщили журналисты информагентства, обыск в офисе БелаПАН длился около трех часов. В нем участвовали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску. Изъяты бумажные записи, документы, жесткие диски рабочих компьютеров, сервера локальной сети, два нетбука.

В УСК по Минску пообещали предоставить свой комментарий позже.

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