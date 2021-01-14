«Несостоявшийся царь России» — В Польше готовят книгу о Лукашенко и его жене

В польском издательстве Czarne объявили о выходе биографии Александра Лукашенко в виде книги за авторством Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого. Называться она будет “Лукашенко. Неисправен царь России”. Книга должна выйти 17 февраля.

Издатели обещают, что в книге расскажут «о бедном деревенском парне, который поднимется по лестнице политической карьеры к президентству и после двадцати пяти лет правления услышит от толпы на улицах Минска «уходи».

В этой неофициальной биографии Александра Лукашенко также расскажут о Галине Радионовне — жене Александра Лукашенко и первой леди Беларуси.

Она много лет живет в деревне Рыжковичи и к которой, по утверждению авторов книги, никто не имеет доступа.

Галина Родионовна Лукашенко — жена Александра Лукашенко. Первая леди Республики Беларусь (с 1994 года). С января 1998 года возглавляет отдел Могилёвского облисполкома по оздоровлению населения, занимается организацией санаторного лечения жителей.

Мужа на мероприятиях не сопровождает и видится с ним редко. Однако в декларации Александра Лукашенко на выборах в 2020 году указаны ее доходы, как члена семьи. У Александра и Галины Лукашенко два общих сына: Виктор и Дмитрий.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



