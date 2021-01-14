Надежда Остапчук: «ВНС – это очередная декоративная функция. Сделать картинку для телевизора, а толк от этого собрания будет равен нулю»

Известная легкоатлетка Надежда Остапчук в интервью Tribuna.com поделилась мнением о Всебелорусском народном собрании.

– Слышали, что скоро состоится Всебелорусское народное собрание? Зачем оно? Какую цель преследует Лукашенко?

– Честно, не обращаю на него внимания, потому что, как мы знаем, ни одно из этих собраний, которые были проведены до этого, ничего хорошего и полезного стране так и не принесли, кроме расходов на привоз делегатов, содержание, кормление и прочее. Поэтому это очередная декоративная функция – сделать картинку для телевизора, а толк от этого собрания будет равен нулю.

– Многие кандидаты говорят, что их выдвигают без их ведома. Как вы думаете, почему так?

– Да, была информация, что отсылают на предприятия списки 5–10 благонадежных людей, которые будут сидеть, кивать головой и аплодировать… Ничего нового. Декоративная функция этих людей для создания картинки, и все. Как, собственно, и все мероприятия, которые происходят с участием Лукашенко и так называемой нынешней власти.

– В этом году не ждете никаких неожиданностей? Может кто-нибудь встать и резко высказаться?

– Честно, очень сильно удивлюсь, если так произойдет.

– Латушко говорит, что на ВНС может быть совершен конституционный переворот.

– Давайте спрогнозируем: если соберут людей и при этом будет имитироваться процесс принятия какого-то важного решения для страны (смена Конституции или еще что-нибудь такого рода), то, естественно, все делегаты будут являться соучастниками. Поэтому то, что предлагает Латушко – вносить делегатов в черные списки, – считаю, что эта адекватная реакция. Но, я думаю, никаких кардинальных решений принято не будет. Очередное изображение каких-то политических процессов, что якобы он пытается с кем-то поговорить, якобы диалог с народом, но на самом деле никакой пользы и результата от этого собрания ожидать не стоит.

– ВНС послужит новым витком для протестов?

– Зависит от того, какие решения будут озвучены на этом собрании от самого Лукашенко. Если он объявит себя царем или кем-то еще, то, может быть, это подтолкнет людей к протестам. Но если все пройдет, как и в прошлые годы, то, думаю, вряд ли протесты возобновятся так быстро.

– А к весне или лету ожидаете какой-то более активной фазы?

– Возможно. Сейчас сложно прогнозировать: зима, погодные условия, эпидемия у нас шагает по всей стране большими темпами. Не хочу ошибиться, высказав какую-то точку зрения. Люблю прогнозы, чтобы они были на чем-то основаны, но я пока не могу сформулировать свою точку зрения на этот счет.

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