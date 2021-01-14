Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 14 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 219663 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 202446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 человека с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24668 тестов, всего в стране проведено 4191207 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 92413892 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1979939 человек.

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