ЕФЖ в открытом письме к Рене Фазелю призывает не проводить в Беларуси Чемпионат мира по хоккею

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) в открытом письме к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю призывает не проводить в Беларуси Чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года будет проходить в Минске (Беларусь), но мероприятие должно проводиться в среде, способствующей свободе СМИ. Об этом говорится в открытом письме президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю от Европейской федерации журналистов и организации “Международная поддержка медиа”.

Уважаемый президент Фазель,

Мы, нижеподписавшиеся организации по вопросам свободы прессы и журналистов, пишем, чтобы выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу организации чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске, городе в Беларуси, который стал центром невыразимых репрессий, человеческих страданий и нарушений прав человека.

Мы приветствуем заявления стран-участниц чемпионата по хоккею с шайбой, которые вызывают обеспокоенность в связи с решением провести мероприятие в Беларуси.

Мероприятие такого рода должно быть организовано в среде, способствующей свободе СМИ, чтобы журналисты со всего мира и, что наиболее важно, из страны-организатора могли свободно освещать чемпионат и окружающую его обстановку.

Как организации, поддерживающие журналистов и писателей, которые, среди прочего, освещают крупные спортивные события по всему миру, мы хотели бы выразить нашу обеспокоенность по поводу того, что страна-хозяйка чемпионата мира, Беларусь, допустила грубые нарушения свободы прессы, как это задокументировано большим количество авторитетных источников, включая ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ) и Службу внешних действий ЕС (EEAS).

Ужасающие показатели свободы прессы в сочетании с безумным, жестоким подавлением мирного инакомыслия противоречат духу организации международных спортивных мероприятий для широкой аудитории.

На этом фактическом фоне мы призываем Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) отменить свое решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси и публично сообщить, что причина такой отмены — враждебная среда, направленная против СМИ и любых форм инакомыслия.

Мы призываем вас проявить здоровое лидерство, чтобы гарантировать, что участие IIHF в чемпионате мира не приведет к молчаливому одобрению жестокого подавления белорусским режимом свободы слова. Опыт предыдущих международных публичных мероприятий, организованных Беларусью, таких как чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года, убедительно показывает, что режим Лукашенко будет стремиться использовать мероприятие IIHF для обеления своих масштабных репрессий в отношении прав человека.

Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такие мероприятия аморальными и противоречащими принципам спортивного поведения.

Несколько известных белорусских спортсменов были заключены в тюрьму за участие в акциях протеста. Другие потеряли работу в штате или были уволены из национальных сборных.

Обстановка в Беларуси становится все более репрессивной для журналистов. СМИ строго контролируются государством, что оставляет мало независимых источников новостей и информации.

В 2020 году журналисты провели за решеткой 1200 дней просто за то, что выполняли свою работу. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году со стороны властей было совершено более 540 нарушений прав журналистов.

Наши организации — как и авторитетные международные организации, политики и гражданское общество — неоднократно призывали белорусское правительство положить конец чудовищным репрессиям против СМИ и мирному инакомыслию в Беларуси. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему призыву к немедленному и безоговорочному освобождению журналистов и работников СМИ, томящихся за решеткой за осуществление своего права на свободу выражения мнения.

По данным правозащитного центра «Весна», в настоящее время в Беларуси политзаключенными считаются 178 человек, в том числе несколько журналистов и работников СМИ. Мы призываем ИИХФ использовать свои рычаги влияния, чтобы предъявить то же требование к правительству, и дать понять, что его подавление свободы прессы и свободы выражения мнений неприемлемо и противоречит духу международного спортивного права.

Мы также призываем IIHF потребовать от правительства Беларуси предпринять конкретные шаги по обеспечению большего уважения к свободе прессы, включая освобождение несправедливо заключенных в тюрьму журналистов. Мы просим вас связаться с Лукашенко и настоятельно призываем его незамедлительно принять меры для обеспечения соблюдения принципов прав человека в связи с проведением чемпионата мира и защиты прав журналистов.

Как организации, поддерживающие писателей и журналистов, освещающих крупные спортивные события, такие как чемпионат мира, мы понимаем, что IIHF должна оставаться политически нейтральной. В этом случае мы просим вас соблюдать основные принципы прав человека, вытекающие из международного права, и принять окончательное решение об отмене мероприятия в Минске.

Подписались:

Европейская федерация журналистов (European Federation of Journalists)

Организации “Международная поддержка медиа” (International Media Support)

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