«Дакар-2021»: белорусы на одиннадцатом этапе — третьи

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировал третьим на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2021». Предпоследний заезд гонки прошел спокойно, несмотря на впечатляющую протяженность, сообщает instagram Минского автозавода.

Гонщики преодолели рекордный спецучасток длиной свыше 500 км. Путь в город Янбу в Саудовской Аравии пролег через песчаные отрезки с дюнами и другими препятствиями. У белорусов, впрочем, трасса особых сложностей не вызвала.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 4 часа 51 минуту, что позволило ему войти в первую тройку. Быстрее оказались камазовцы Антон Шибалов (почти на 5 минут) и Айрат Мардеев (меньше минуты). В общем зачете белорусы сохраняют шестое место с отставанием от лидера гонки Дмитрия Сотникова на 2 часа 14 минут.

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