В Беларуси зафиксировали рекордное подорожание товаров и услуг за последние 4 года

Товары и платные услуги в 2020-м подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%. Но в ноябре в правительстве предложили считать однозначный показатель (то есть до 10%) неплохим результатом, пишет TUT.BY.



Справка FINANCE.TUT.BY. Инфляция за 2019 год — декабрь к декабрю — составила 4,7%, в 2018-м — 5,6%. В 2017-м цены выросли на 4,6%, в 2016 году — на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.



В декабре прошлого года инфляция составила 1,2%. Продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные — на 0,4%, а платные услуги — на 1,7%.

Годовая инфляция — декабрь к декабрю — на продовольствие составила 6,2%, на непродовольственные товары — 8,1%, а на платные услуги — 8,4%.

Как поясняли чиновники то, что разогналась годовая инфляция

В ноябре в МАРТ ускорение годовой инфляции поясняли «удорожанием за последние 12 месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта (прежде всего за счет ослабления белорусского рубля и неблагоприятной внешней конъюнктуры)».

Чиновники и торговля в ноябре-декабре прошлого года разбирались, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял, что прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости по пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что должно отразиться на ценах в рознице.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



