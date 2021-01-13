Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью

Светлана Тихановская, претендент на пост президента нашей страны, объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью, сообщает ее пресс-служба.

Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID-19. Также политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.

А 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой «Беларусы Замежжа» будет запущена большая конференция солидарности. Вы сможете присоединиться к ней онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых народных посольств. Среди спикеров Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, народных посольств, международных фондов и известные артисты.

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