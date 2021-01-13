Стачком “Беларуськалия” объявил 19 января Днем солидарности трудящихся свободной Беларуси: видеообращение

Стачком ОАО “Беларуськалий” записал видеообращение к работникам всех белорусских предприятий, в котором попросил поддержки и солидарности в трудные для всех белорусов времена.

“Наступил тот момент, когда нам важно объединиться и вместе двигаться дальше. 19 января 2021 года в 11.00 Верховным судом Республики Беларусь будет рассмотрена кассационная жалоба на решение Минского областного суда о признании забастовки недействительной. По сути Верховный суд должен дать нам ответ: кто мы? Свободные рабочие либо рабы безмолвные? Мы обращаемся к рабочим всех предприятий с просьбой о солидарности и объявляем 19 января 2021 года Днем солидарности трудящихся свободной Беларуси”, – заявили члены стачкома “Беларуськалия”.

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