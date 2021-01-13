Смолевичи распрощались с профессиональным футболом

Вылетевшие из высшей лиги по итогам прошлого сезона “Смолевичи” прекращают существование как профессиональный клуб. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и Смолевичского района, прошедшей накануне.

На ней глава райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору “Смолевичей” Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге.

Все футболисты, тренеры и персонал команды получили трудовые книжки еще в декабре.

По информации football.by, “Смолевичи” могут объединиться со второй районной командой “СМИавтотранс” и выступить во второй лиге. Однако команда при этом будет исключительно любительской (какой сейчас является “СМИавтртранс”). По сути это будет присоединение школы “Смолевичей” к “СМИавтотрансу”.

Освободившуюся от “Смолевичей” вакансию в первой лиге по регламенту могут занять (по порядку приглашения) “Молодечно”, “Барановичи”, “Осиповичи” или пинский “Стэнлес”. Предварительно известно, что бронзовый призер второй лиги “Молодечно” не прочь повыситься в классе. Последний раз “Молодечно” выступало в Д2 в 2004 году.

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