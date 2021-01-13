Россияне вывели из Беларуси рекордную сумму денег

Кампания по выборам президента и последовавшие после нее протесты повлияли на настроения живущих и работающих в Беларуси россиян. В третьем квартале этого года они вывели из страны рекордную сумму в рамках трансграничных безналичных перечислений.

Согласно статистике Центробанка РФ, в июле-сентябре 2020 года физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, находящиеся в Беларуси, перечислили в Россию через кредитные организации (включая системы денежных переводов) 101,366 млн долларов. Эта сумма почти в два раза больше, чем была в первом (50, 607 млн. долларов) и во втором (51,716 млн. долларов) кварталах текущего года, и является абсолютным квартальным рекордом с тех пор, как российский регулятор начал публиковать такие данные — с 2006 года.

Выросли объемы поквартальных перечислений как резидентов, так и нерезидентов.

Первая категория отправила из Беларуси в Россию в июле-сентябре 67,137 млн долларов (в первых двух кварталах суммы были, соответственно, 42,705 млн и 41,717 млн долларов). С 2006 года – это самый высокий поквартальный показатель. Ранее лидировал четвертый квартал 2019 года – 49,039 млн долларов.

Нерезидентов события в Беларуси обеспокоили еще больше. По сравнению с первой половиной 2020 года перечисления выросли почти в четыре раза. Если в первом квартале было переведено 8, 889 млн долларов, во втором — 9,011 млн долларов, то в июле-сентябре уже 34,229 млн долларов. И это тоже самый высокий показатель в истории наблюдений Центробанком РФ. До третьего квартала этого года этот показатель был самым высоким в третьем квартале 2018-го — 13,376 млн долларов.

В обратном направлении изменения не столь революционны.

Общая сумма переводов средств физическими лицами из России в Беларусь увеличилась (58, 555 млн долларов) по сравнению с «ковидным» вторым кварталом (51, 989 млн долларов), но была меньше, чем в начале года (59,682 млн долларов).

Из них на нерезидентов пришлось 10,731 млн долларов. Для сравнения: в первом квартале нерезиденты, среди которых значительную часть составляют уехавшие на заработки белорусы, перечислили домой 10, 884 млн долларов, во втором — 8, 590 млн долларов.

Отметим выросший в июле-сентябре средний чек переводов нерезидентов. Если в первом квартале он составлял 242 доллара, во втором 256 долларов, то в третьем – 258 долларов.

В целом перечисления нерезидентами России в третьем квартале пошли верх (1 995,669 млн долларов), опередив второй (1386,908 млн долларов) и даже первый (1 553,2908 млн долларов) кварталы. В этом особенно постарались работающие в России представители Узбекистана (713,223 млн долларов), Таджикистана (338,791 млн долларов) и Кыргызстана (186, 006 млн долларов), наверставшие таким образом провал во втором квартале, вызванный весенним локдауном в России.

Из других особенностей третьего квартала отметим существенно выросшие перечисления в Армению (250,683 млн долларов) и Азербайджан (226,828 млн долларов). Они увеличились как от нерезидентов, так и от резидентов. Так диаспоры в России отреагировали на военные действия в Нагорном Карабахе.

Поделиться ссылкой:



