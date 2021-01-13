Приметы на 13 января: что нельзя делать на Щедрый вечер

13 января православные христиане отмечают день Мелании, Щедрый вечер и Васильев вечер.

Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы и веселились. Люди всегда ходили в гости друг к другу, приносили угощения.

В эти дни молодежь собирается компаниями и отправляется щедровать. Традиция отмечать Старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского – “старого стиля” и григорианского – “нового стиля”.

Этот день считался самым удачным для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на будущего жениха. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию, а затем собирались семьями на щедрым столом.

Что нельзя делать 13 января

Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Щедрый вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.

В этот день не стоит считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Народные приметы на 13 января

Если на Мелании оттепель, то ждите теплого лета.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

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