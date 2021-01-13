Приметы на 13 января: что нельзя делать на Щедрый вечер

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Щедрый вечер
Щедрый вечер. Фото https://podrobnosti.ua

13 января православные христиане отмечают день Мелании, Щедрый вечер и Васильев вечер.

Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы и веселились. Люди всегда ходили в гости друг к другу, приносили угощения.

В эти дни молодежь собирается компаниями и отправляется щедровать. Традиция отмечать Старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского – “старого стиля” и григорианского – “нового стиля”.

Этот день считался самым удачным для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на будущего жениха. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию, а затем собирались семьями на щедрым столом.

Что нельзя делать 13 января

  • Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.
  • Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.
  • Щедрый вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.
  • В этот день не стоит считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Народные приметы на 13 января

  • Если на Мелании оттепель, то ждите теплого лета.
  • Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
  • Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.
  • Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
  • Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

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